Feira do Livro é atração nesta semana em Manoel Viana

Promovida e organizada pela Administração Municipal através da Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desporto, a atividade tem o intuito de expor e fomentar as áreas da arte e cultura do Município.

Neste ano, a feira terá como patrono o escritor Elvio Gonçalves, nascido na cidade de Alegrete, e a escritora homenageada da edição será a Srª. Betania Borges. Com o tema “A leitura nos leva a outros mundos, outros ventos” a sétima edição da feira contará com uma praça de alimentação, 2º Festival do Moranguinho, IV Concurso Escolar de Poesias Chiquinho Salles, oficinas formativas para professores, mateada cultural, exposição de desenhos, Torneio de Xadrez, encontro com escritores, brinquedos, estandes de livros e momentos culturais como teatro, dança e música.

No sábado, dia 11 de novembro, a partir das 20h, a feira será palco do show gratuito com Ander e Tomazali, da cidade de Santa Maria. Já no domingo (12) o encerramento da feira será com o show de Hemerson Mendonça e banda, a partir das 18h. Confira a programação completa da 7ª Feira do Livro de Manoel Viana.