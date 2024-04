Linha do transporte público terá nova rota em caráter experimental

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, através da Ordem de Serviço Operacional, divulgou o reforço da linha em caráter experimental no transporte coletivo público municipal, que será operada até o próximo dia 10 de maio.

Linha Especial Favila x Terminal: reforço para executar a Linha Especial Favila x Terminal entre os dias 26 de cada mês até o dia 10 do próximo mês, iniciando às 12h05 – na parada do Mundo Real – e encerrando às 13h – na parada do Terminal – no mesmo itinerário da Linha Original Favila x Terminal.

O transporte público desempenha um papel de extrema importância para o desenvolvimento da comunidade alegretense. Segundo a empresa Fronteira, centenas de pessoas são envolvidas diretamente e indiretamente com o transporte público em Alegrete.