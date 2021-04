Acesso da Zona Leste, para o centro da cidade, somente pela Avenida Alexandre Lisboa

Compartilhe















Nesta segunda-feira, 26, o trânsito encontra-se interrompido em parte da Avenida Eurípedes Brasil Milano, próximo a ponte, devido ao início da pavimentação asfáltica na avenida. O fluxo de veículos está bloqueado em apenas uma via, no sentido bairro-centro, no trecho que vai da ponte Borges de Medeiros até a esquina da rua Barão do Amazonas. Até o momento, conforme informações da Guarda Municipal, não há previsão para liberação do trânsito.

A prefeitura de Alegrete inicia uma série de obras a partir desta segunda-feira (26) na avenida Eurípedes Brasil Milano, na altura do Parque Rui Ramos até o acesso à rua Davi Canabarro. Na avenida Eurípedes Brasil Milano serão investidos R$551.368,97 em melhorias.