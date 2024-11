Acidente com dois carros e um bitrem deixa um morto em Santiago

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um acidente, às 15h30min, envolvendo um Renault Clio de Santiago, uma Ford Courier também de Santiago e um caminhão bitrem carregado com trigo deixou uma pessoa morta na tarde desta segunda-feira, 18, no km 400 da BR 287, no local conhecido como Trevo da Nicola.

A vítima fatal é João Carlos Flores e Silva, de 57 anos, proprietário da Vidraçaria Santiago. Ele seguia no sentido Trevo do Batista – Trevo da Nicola, na Ford Courier, quando teve a frente cortada pelo Renault Clio conduzido por Airton Pereira de Souza, de 53 anos, que descia pela Avenida Aparício Mariense e não obedeceu a sinalização de PARE, avançando na rodovia e batendo na caminhonete que rodopiou e foi atingida pelo bitrem que seguia de São Nicolau para o Porto de Rio Grande.

Com o impacto, o bitrem tombou e a Courier ficou totalmente destruída. João Carlos provavelmente estava sem cinto e foi jogado para fora da caminhonete, morrendo na hora. O condutor do Renault e o motorista do bitrem não se feriram.

Na Polícia Civil, Airton Pereira de Souza, que é de São Francisco de Assis, foi preso em flagrante por Homicídio de Trânsito Culposo, quando não há intenção de matar e teve direito à fiança, de R$ 5 mil, valor que foi pago impedindo seu encaminhamento para o Presídio. Com isso, ele responderá o processo em liberdade.

Até a conclusão dessa matéria, o corpo de João Carlos Flores e Silva seguia na BR 287 esperando o Instituto Geral de Perícias para depois ser liberado para exame de necropsia. Ainda não há previsão dos atos fúnebres.

O trânsito foi sinalizado pela PRF e Brigada Militar e ficou em meia pista devido o bitrem ter tombado sobre a rodovia derrubando a carga de trigo.

Fonte: Rafael Nemitz