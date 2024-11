Jovem de 17 anos é localizada em Alegrete

Share on Email

Flávia havia saído de casa por volta das 17h, no bairro Promorar, Zona Leste de Alegrete, onde reside com sua avó, Vanda Terezinha Dias de Souza.

Segundo informações da família, após a adolescente não retornar para casa e não atender às ligações, os parentes iniciaram buscas por ela em diversos pontos da cidade. A localização de Flávia ocorreu após a veiculação do caso no PAT.

A família agradeceu a todos que ajudaram nas buscas, mas não divulgou mais informações sobre as circunstâncias do desaparecimento ou do encontro da jovem. Ela já se encontra em casa.