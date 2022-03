Acidente entre carreta, carro, ônibus e van deixa 6 mortos e 12 feridos na BR 290

Um acidente envolvendo uma carreta, um ônibus, um micro-ônibus e um carro de passeio deixou seis mortos e mais 12 feridos na BR-290, em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. A cidade fica a 147 km da capital, Porto Alegre.

Das seis pessoas que morreram, cinco estavam no ônibus, com placas de Vila Nova do Sul, na Região Central do estado. A sexta era uma passageira do carro, emplacado em Cachoeira do Sul, também no Centro do estado.

Quatro vítimas eram soldados do Comando do 9º Regimento de Cavalaria Blindado, sediado em São Gabriel. Eles estavam retornando de casa para a sede da organização militar. Segundo o Comando, as vítimas são:

Lucas Rodrigo Altevogt

Silas Gabriel de Azevedo de Barros

Vinícius Bedra

Wesley da Silva Paulo

O trânsito na altura do km 235 da rodovia está bloqueado nos dois sentidos.

A PRF divulgou que a carreta, com placas de Guaíba, transitava do interior em direção à Região Metropolitana de Porto Alegre e bateu de frente contra o ônibus, que seguia no sentido contrário. Com o choque, a carreta tombou sobre a via e o carro de passeio bateu nela. O motorista do micro-ônibus, por sua vez, conseguiu desviar o veículo para fora da pista.

O caminhão transportava uma carga de toras de madeira, que ficaram espalhadas pela pista.

Todos os feridos, que estavam nos quatro veículos, recebem atendimento médico em hospitais de Cachoeira do Sul e Rio Pardo.

Trânsito bloqueado

A PRF orienta desvios nos dois sentidos da rodovia: para quem sai do interior em direção à Capital deve pegar a BR-153 até Cachoeira do Sul. Na sequência, se dirigir até Rio Pardo pela RS-403 e à Pantano Grande pela BR-471, regressando então para a BR-290.

Para ir ao interior, o motorista pega a BR-471 à direita, até Rio Pardo, depois a RS-403 a Cachoeira do Sul. Pela BR-153, é possível o retorno à BR-290.

A previsão para liberação da via é a partir das 10h.