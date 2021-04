Acidente entre carro e moto deixa homem ferido

Compartilhe















O acidente foi no cruzamento das ruas General Arruda com General Sampaio, centro, em Alegrete.

O motociclista foi levado à UPA pelo Samu. Ele estaria queixando-se de dores no peito, segundo relato do motorista do carro que ficou no local e prestou socorro.

De acordo com informações, o condutor do Corolla trafegava na rua General Arruda, sentido bairro/centro. Ele disse aos policiais militares que chegou no cruzamento com a rua General Sampaio e parou. Assim que avançou apenas ouviu o estrondo. O motociclista que seguia, sentido bairro/centro, na General Sampaio chocou-se no carro.

O homem que pilotava a Honda estava na preferencial. O motorista do carro não se feriu. A Brigada Militar atendeu a ocorrência por por volta das 21h, deste sábado(10). Os veículos ficaram com danos materiais.