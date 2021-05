Acidente entre carro e moto deixa um ferido na Barão do Amazonas

Compartilhe















Na manhã deste sábado(29), um motociclista, de 26 anos, ficou ferido ao envolver-se em um acidente na Barão do Amazonas, em Alegrete, Centro.

Conforme informações da Brigada Militar, o homem de 52 anos dirigia um Jeep Renegade e, próximo ao cruzamento com a rua Tamandaré, foi trocar de pista quando ocorreu o abalroamento com o motociclista que trafegava no mesmo sentido. Ao chocar-se no veículo, o motociclista perdeu o controle e colidiu no muro do Hospital Militar(HGUA). Ele foi socorrido pelo Samu e levado à UPA.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência. Os veículos tiveram avarias.