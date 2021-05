Dois bares são autuados por descumprirem protocolos da pandemia em Porto Alegre

As autoridades disseram que os bares ficam próximos um do outro, na Praça Parobé, em frente ao Mercado Público Municipal.

Porto Alegre e as cidades da Região Covid 10 adotaram protocolos próprios de enfrentamento à pandemia, conforme é permitido pelo estado no sistema 3 As de Monitoramento . As regras determinam que não é permitida a permanência de clientes em pé em bares e casas noturnas .

Na madrugada de quinta-feira (27), a Guarda Municipal encerrou um baile funk com cerca de 400 pessoas no bairro Sarandi, na Zona Norte da Capital. Segundo as autoridades, as pessoas estavam aglomeradas, sem máscara, descumprindo as medidas de prevenção ao coronavírus.