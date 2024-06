Acidente entre carro e moto na rotatória do Centro Social Urbano

De acordo com informações da Brigada Militar, o Gol trafegava pela Avenida República Riograndense e adentrou a rotatória no cruzamento com a Avenida Tiaraju. O motorista do carro teria avançado a preferencial, cortando a preferencial da Biz, que seguia em direção ao bairro na Zona Leste.

A jovem que pilotava a moto sofreu ferimentos e foi socorrida pela ambulância dos Bombeiros até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ambos os veículos tiveram avarias devido ao impacto.

A Guarda Municipal esteve no local para auxiliar no atendimento da ocorrência, que foi registrada pela Brigada Militar.