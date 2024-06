Ciclista de 17 anos colide com carro na Rua dos Andradas

De acordo com informações da Brigada Militar, tanto o ciclista quanto um Citroen estavam descendo a via. A motorista do carro informou que seguiu corretamente a sinalização indicando a intenção de realizar a conversão à direita. No entanto, ao iniciar a manobra, houve uma colisão com o ciclista, um jovem de 17 anos.

O ciclista colidiu na parte frontal do veículo e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo informações apuradas pelo PAT, a vítima sofreu escoriações leves. O acidente foi registrado na Delegacia de Polícia devido à menoridade do ciclista.