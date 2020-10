Acidente entre dois veículos, em cruzamento, deixa uma pessoa ferida

Compartilhe















A condutora, de 30 anos, do Gol ficou com escoriações no braço direito.

De acordo com a Brigada Militar, o condutor de uma Hilux trafegava na Avenida Eurípides Brasil Milano e realizou a conversão à direita para subir na rua Bento Gonçalves.

Ao chegar no cruzamento com a rua Dom Luiz Felipe de Nadal, o homem, de 30 anos, que dirigia a caminhonete não observou a placa de sinalização, avançou a preferencial e foi abalroado pelo Gol que descia sentido centro/ Avenida Eurípides Brasil Milano.

Com a colisão, os air-bags do carro foram acionados. Além da motorista, que ficou ferida, havia mais duas pessoas no veículo que nada sofreram.

O proprietário da Hilux disse que estava chegando na cidade para passar o feriadão e não viu a placa de sinalização que indica a parada obrigatória. Ele não se feriu.

Os dois veículos tiveram avarias consideráveis.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência, por volta das 14h 50min, com apoio da Guarda Municipal.