Acidente entre Honda e Punto deixa um ferido

O fato aconteceu no cruzamento com a rua Barão do Amazonas e deixou o motociclista ferido, entretanto, a motorista do carro saiu ilesa.

De acordo com relatos da motorista do Punto ao PAT, ela seguia em direção à ponte Borges de Medeiros e, ao chegar no cruzamento, sinalizou sua intenção de fazer a conversão à esquerda. Foi neste momento que ocorreu o acidente.

O motociclista, que seguia no mesmo sentido que o veículo, não conseguiu evitar a colisão e bateu na lateral do Punto. O impacto foi forte o suficiente para derrubar o piloto da Honda, resultando em ferimentos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e chegou prontamente ao local. Os técnicos prestaram os primeiros socorros e o encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Brigada Militar atendeu a ocorrência.