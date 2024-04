Brasino Choripanes, a sua melhor opção gastronômica, está com novidades

A 3ª Capital Farroupilha está com mais uma opção gastronômica. O Brasino Choripanes completou um mês com sua porta aberta para a comunidade alegretense. O novo empreendimento é uma franquia do melhor choripan. A Brasino Choripanes é um clássico argentino em sua rotina e tem agradado o paladar de muitas pessoas.

A receita é irresistível com um pão 22cm produzido com fermentação natural, linguiça e molhos, tudo produzidos artesanalmente pela Franquia Brasino. Situado na Venâncio Aires, rua gastronômica da cidade e atende diariamente das 19h até meia-noite. O atendimento pelo delivery e presencial está revolucionando o conceito em choripan. São 5 opções, choripan salada; clássico; de mostarda; provolone e rúcula com tomate. O sabor da Argentina direto na tua casa está com novo número para pedidos. Liga aí, todos os dias:

Faça seu pedido pelo link: https://pedido.anota.ai/loja/brasino-choripanes-alegrete?f=msa Confira o burguer exclusivo da Brasino Chopripanes.

Instagram: @brasinochoripanesalegrete