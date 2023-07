Mãe, descreve em livro, a ímpar convivência da filha com o bisavô portador de Alzheimer

O que antes era uma conversa normal, afetos carinhosos, aos poucos, se transforma, por vezes, em não se reconhecer mais um pai, mãe os avós e como driblar as dificuldades em se comunicar com esta “nova” pessoa. Essa realidade foi experienciada pela família da pedagoga, Liziane Pedroso, desde que sua menina nasceu até os seis anos e o bisavô paterno com a doença e com mais de 80 anos.

Pedagoga Liziane Pedroso

-De repente nos vimos numa situação desafiante, de como ela ia se comunicar com o bisa, já que sabemos a importância do carinho e a convivência destas pessoas dentro de uma família, falou o pai Juliano. Foi aí que a mãe, graduada em Pedagogia começou a pensar num livro relatando esta significativa experiência. E, assim, nasceu a obra infantil, o Catador de Chinelos que teve seu lançamento, no dia 11, no Centro Cultural. A obra relata o choque de gerações de uma criança com um idoso portador da doença que, circunstancialmente, era tão criança quanto ela, atesta a autora.

O Alzhaimer é uma doença que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais.