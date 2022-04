Acidente entre moto e caminhoneta deixa mulher ferida

Uma mulher, que pilotava uma Honda, foi encaminhada à UPA pela ambulância dos Bombeiros.

De acordo com a Brigada Militar, os dois veículos, a moto Honda e o a caminhoneta Chevrolet Tracker, desciam a Rua Dos Andradas.

Na quadra, pouco antes do semáforo, a motociclista estava fazendo a ultrapassagem pela esquerda, quando, possivelmente, o motorista da caminhonete também teria feito uma manobra para a esquerda, quando ocorreu o abalroamento.

Com o impacto, a mulher caiu e sofreu escoriações. Ela foi encaminhada à UPA pela ambulância dos Bombeiros. O acidente foi no início da noite desta quarta-feira(6), na Rua Dos Andradas, Centro, nas imediações do cruzamento com a rua Barão do Cerro Largo.