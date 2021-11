Acidente entre moto e carro, na Bento Manoel, deixa motociclista ferido

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No início da tarde deste sábado(13), um acidente envolvendo um Chevette e uma Honda Biz, resultou em uma pessoa com escoriações e danos materiais.

Segundo informações da Brigada Militar, o motorista do carro trafegava na rua Bento Manoel e, ao fazer a conversão à esquerda para entrar na rua Severino Ribeiro, acabou cortando a frente do motociclista que seguia sentido contrário.

O homem de 30 anos que pilotava a Honda Biz estaria atrás de um outro veículo, o que teria dificultado a visualização do motorista do Chevette, conforme relato do idoso de 71 anos aos PMs.

Os dois veículos tiveram avarias.