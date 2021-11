Gol capotado é abandonado na Avenida Tiaraju

Share on Email

Na madrugada deste sábado(13), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada por populares que identificaram um acidente na Avenida Tiaraju, próximo ao bairro Ulisses Guimarães.

Segundo ocorrência realizada pelos policiais militares, apenas um dos ocupantes foi localizado perto do veículo capotado. O indivíduo apresentava visíveis sinais de embriaguez e informou que desconhecia o condutor do Gol.

Na primeira versão, relatou que estava no carro, porém, não conhecia os ocupantes, posteriormente, na Delegacia de Polícia, mudou a versão e comentou que teria sido obrigado a entrar no carro mediante ameaça com uma faca. Entretanto, não soube informar onde teria ocorrido afirmando que não conhece a cidade. Ele é natural de Bossoroca.

O Gol, com placas de Viamão, foi recolhido ao Depósito do Detran. Nenhum dos outros ocupantes do carro, foi localizado. O acidente ocorreu por volta das 3h30min, desta madrugada.