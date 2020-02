Tragédia com família alegretense na BR 290

Uma colisão frontal causou a morte de uma bebê de 10 meses e um homem de 75 anos por volta de 18h15 de sexta-feira (14) em Eldorado do Sul. A bebê, Maria Antônia Hugo Breyer, nasceu em Porto Alegre e é filha da camaquense Graziele Hugo Breyer e do alegretense Diogo Breyer, odontólogo e um consagrado atleta de hipismo.

(Foto divulgação PRF)

De acordo com informações, o também, cirurgião dentista Tiago Breyer de 29 anos, a namorada de 30 anos, a cunhada de 35 anos e a bebê de 10 meses estavam no Hyundai Creta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Ford Focus, com placas de Porto Alegre, invadiu a pista contrária colidindo no carro de placas de Alegrete.

A família estava a caminho de Porto Alegre. O idoso de 75 anos que dirigia o Focus morreu no local, já a bebê chegou a ser socorrida mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante atendimento em um hospital de Eldorado do Sul.

(Foto rede social)

Os avós maternos da bebê também são de Camaquã e, do lado paterno, alegretenses. As vítimas que ficaram feridas foram atendidas no Hospital de Pronto Socorro da Capital. Segundo informações de uma fonte, eles não correm risco. O velório irá ocorrer em Porto Alegre, no cemitério João XXIII. O sepultamento está previsto para às 17h, deste sábado(15). Amigos de Alegrete e Camaquã se deslocam para a Porto Alegre para a despedida e apoio aos familiares.

A empresária alegretense Tânia Breyer é mãe de Tiago e Diogo e avó da bebê, vítima fatal. A cidade de Alegrete chora a morte prematura de Maria Antônia. Mais uma tragédia no trânsito.

Flaviane Antolini Favero