Acidente envolve carreta e ambulância do Exército Brasileiro próximo a Unistalda

Segundo informações dos policiais no local, o acidente ocorreu quando uma carreta Mercedes Benz, com placa de Cachoerinha, deslocava-se no sentido Santiago-São Borja e colidiu frontalmente com uma viatura de saúde do EB que viajava no sentido oposto.

Apesar da gravidade da colisão, os ocupantes dos veículos não sofreram lesões graves. Eles foram atendidos para atendimento no Grupo Hospitalar Santiago (GHS) pelo Corpo de Bombeiros de Santiago e pela atenção da Secretaria de Saúde de Unistalda.

Na carreta, estava apenas a condutora, uma mulher de 63 anos, residente em Osório. Já na viatura militar, além do motorista de 23 anos, havia outro militar de 24 anos. Ambos os militares são moradores de Itaqui.

A rodovia foi parcialmente bloqueada até a remoção dos veículos e a conclusão da perícia. Além dos Bombeiros de Santiago e da Secretaria Municipal de Saúde de Unistalda, a Brigada Militar de Unistalda também prestou apoio à ocorrência.

As circunstâncias exatas da colisão ainda estão sendo verificadas pela PRF e serão investigadas pela Polícia Civil.

