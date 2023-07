Alunos de Quaraí visitam Museu do Gaúcho

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na última quinta-feira(6), os alunos da Escola Roberto Osório Júnior de Quaraí visitaram o Museu do Gaúcho em Alegrete.

A direção da Escola, em conjunto com a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer, organizaram uma visitação dos alunos da cidade vizinha que visava apresentar as artes e histórias do Museu Ícaro Ferreira da Costa.

O intuito da interligação cultural era apresentar aos estudantes de Quaraí as histórias do povo alegretense, algumas artes corriqueiras como João de Barro, Pedras históricas e o tradicional Canto Alegretense, foram apresentados alunos.

A direção da Escola agradece a receptividade da cidade e exalta a rica história da terceira capital farroupilha. ” Os alunos ficaram apaixonados pelas artes e as principais realizações do povo alegretense”, afirma a coordenadora da Escola Roberto Osório Junior.