Acidente envolve três veículos e deixa dois feridos na Sepé Tiaraju

Segundo relato policial, a motorista de um Gol, descia a rua Tia Lurdes de Oliveira e, ao fazer a conversão para entrar na rua Pastor Naoli, não visualizou a moto que subia sentido contrário. Desta forma, houve a colisão da moto com o Gol, sendo que o motociclista acabou atingindo um Corsa que também descia a via.

PRF realiza perseguição em ruas da cidade a veículo que fugiu de barreira

A motorista do Corsa, segundo os policiais militares, não é habilitada. Ela saiu do local e vai ser autuada por fuga de local do acidente. Um familiar disse à reportagem que ela estaria com um bebê.

Já a condutora do Gol, prestou auxílio às vítimas. As motoristas do Corsa e do Gol não se feriram. A Brigada Militar atendeu a ocorrência. O acidente foi na noite desta segunda-feira(20), na rua Tia Lurdes de Oliveira, no bairro Sepé Tiaraju, em Alegrete. Os três veículos tiveram avarias.