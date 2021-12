PRF realiza perseguição em ruas da cidade a veículo que fugiu de barreira

Share on Email

A Polícia Rodoviária Federal, fazia o acompanhamento a um Fiat Uno, que estava em alta velocidade pelas ruas, muitas com muito fluxo de pessoas nas calçadas e também com mais movimento de outros veículos, o que colocou todos em risco devido a irresponsabilidade do condutor.

Conforme informações dos policiais, houve uma uma ordem de parada da PRF para um um Uno branco que trafegava na BR 290. O motorista não respeitou, e fugiu entrando na cidade.

A perseguição, passou a ser dentro da cidade o que exigiu muito mais perícia dos policiais pois acima de tudo, existe a preocupação com os populares e demais condutores. Sendo assim, o motorista, que cometeu inúmeras irregularidades como excesso de velocidade, risco iminente à vida dele e de outras pessoas, além de outras irregularidades no trânsito, foi identificado, pois o veículo é de uma locadora.

Assim que os policiais rodoviários federais identificaram o veículo, chegaram até a locadora e o motorista também foi identificado. Foram realizadas todas as autuações que correspondem à suspensão imediata da Carteira Nacional de Habilitação, assim como, todas as medidas judiciais em razão ao termo circunstanciado de ocorrência por conta da fuga e do risco que ele gerou à população.