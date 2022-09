Acidente envolve três veículos na Rua Dos Andradas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com informações da Guarda Municipal, os três veículos desciam a Rua Dos Andradas. Depois de passar pelo cruzamento com a rua 20 de Setembro, o motorista do Clio parou em razão de que o semáforo estava fechado.

Galpão da praça, um diferencial de acolhimento na Semana dos Festejos

Desta forma, o condutor da Saveiro que vinha logo atrás, parou, entretanto, o motorista do Fiesta, não conseguiu parar e colidiu na traseira da caminhonete que também chocou-se no Clio.

Não houve feridos, contudo, danos materiais em todos os veículos, sendo que, o Fiesta teve os airbags acionados e não teve condições de rodar e foi retirado pelo guincho particular.

Os motoristas têm 54, 66 e 25 anos.