Câmara vestida de gaúcho faz sessão no Grupo Nativista Ibirapuitã

Como já é tradicional, dentro da semana dos Festejos Farroupilha, a Câmara de Vereadores descentraliza seu atendimento em Alegrete.

Neste dia 15, a Câmara de Vereadores com seus edis trabalhou com sua sessão descentralizada direto do Grupo Nativista Ibirapuitã.

Câmara descentraliza sessão no Grupo Nativista Ibirpauitã

Um sessão ímpar em que todos os vereadores vestidos a caráter , assim com muitos presentes ao GNI. O trabalho foi da forma como sempre acontece no plenário da casa na Rua Vasco Alves, com leituras de indicações e projetos do dia.

Vereadores e assessores na sessão descentralizada

O patrão do Grupo Luis Alabi sente- se honrado em receber o Legislativo em sua sede, que muito trabalha na preservação dos costumes e tradição gaúcha e, também, por saber da importância da atuação dos vereadores na fiscalização de serviços públicos e aprovação de projetos.