Acidente envolvendo idoso de 81 anos deixa motociclista ferida

No início da tarde de hoje(2), um idoso de 81 anos se envolveu em um acidente na Avenida Assis Brasil. De acordo com a Brigada Militar, o motorista do Escort trafegava na Avenida Assis Brasil sentido bairro/centro.No cruzamento com a rua Antônio José de Vargas, ao fazer a conversão à esquerda, bateu em uma moto Honda que estava no sentido contrário.

A motociclista, de 30 anos, ficou com escoriações e foi removida à UPA pelo Samu. O idoso estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida em razão de ter impeditivo médico, portanto, sem renovação. Já a mulher que pilotava a moto não possui CNH, segundo os policiais. Ambos veículos ficaram com avarias e foram entregues para motoristas habilitados.