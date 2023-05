Acidente envolvendo Palio e Dafra deixa motociclista ferido em Alegrete

Na manhã desta sexta-feira(12), um acidente envolvendo uma caminhoneta Palio Weekend Adventure e uma moto Dafra deixou um homem com ferimentos leves. De acordo com testemunhas, o piloto da moto, trafegava na Avenida Eurípedes Brasil Milano e seguia em direção à rua 20 de Setembro, quando no cruzamento com a rua Visconde de Tamandaré, foi atingido pelo motorista da caminhonete que teria avançado a preferencial.

Informações preliminares indicam que o motociclista não teria se ferido com gravidade, mesmo assim, foi conduzido pela ambulância dos Bombeiros à UPA. A Brigada Militar e a Guarda Municipal foram acionadas. De acordo com um morador, essa é uma situação que se repete diariamente, e que muitos motoristas invadem a preferencial, pois não atentam para a placa de PARE. “Os condutores cuidam o cruzamento com a Avenida Eurípedes, esse é uma roleta russa”- acrescenta. Ambos veículos tiveram avarias.