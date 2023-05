Alegretense participa da maior exposição de zebuínos do planeta

A Expozebu 2023 encerrou no último domingo (7), com grandes destaques em eventos, julgamentos e leilões. A feira, mais uma vez, trouxe a importância do zebu para o desenvolvimento da pecuária brasileira. O evento recebeu visitantes de cerca de 30 países e se consagrou com mais um sucesso baseado na evolução genética do gado.

Foram um pouco mais de 2,2 mil animais que passaram pela pista do Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG), durante os dias da feira. Os animais passaram pelo crivo dos julgamentos entre todas as raças zebuínas confirmando a constante evolução do gado. Já na área de negócios, foram 39 leilões ao todo.

Nesse universo, um alegretense roubou a cena. Nathã Carvalho completou sua 13ª participação na feira mineira. Entre os dias 29 de abril e 7 de maio, Nathã retornou a cidade em que nutre um carinho muito especial por tudo que representa em sua vida profissional e pessoal.

Em sua 13ª ExpoZebu, na maior exposição de zebuínos do planeta. A lembrança de lá de 2005, quando tinha 14 anos, e pisava pela primeira vez em Uberaba. “Não imaginaria que 18 anos depois, estaria vivendo momentos tão marcantes e enriquecedores nesse mesmo lugar”, destacou o alegretense. Entre idas e vindas, ao longo de todo esse tempo, Nathã conta que muitos amigos contribuíram para que fosse possível viver este presente.

Desta vez, o alegretense aceitou o convite do presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), Gabriel Garcia Cid e do vice, Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges, promotores e organizadores da Expozebu.

“Tive a oportunidade de integrar a equipe de organização dos julgamentos de cerca de 2 mil animais de dez raças/variedades diferentes. Estive por sete dias, ao lado de pessoas com considerável experiência no ofício de gerir uma equipe responsável por organizar uma pista de julgamento tão pesada e consagrada”, comentou o profissional.

O alegretense ratifica que trabalhou com pessoas dispostas não só a agregar, somar esforços e conhecimento, como também, dividir conhecimento. E a leitura de tudo isto, ele resume destacando que a ExpoZebu é o que é por que são 88 edições sendo pensada e conduzida por pessoas sempre dispostas a ouvir, evoluir, aprimorar. O reconhecido “padrão ABCZ de qualidade e profissionalismo” está sempre sendo aperfeiçoado e posso dizer que fui testemunha disso”. cita Nathã.

“Agradeço imensamente a toda a diretoria e a toda a equipe ABCZ/ExpoZebu por esses dias fantásticos. Mas um agradecimento muitíssimo especial vai para os amigos Gabriel Garcia Cid, Luiz Antônio Josahkian, Gleida Marques, Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges e Valdecir Marin Júnior, por tudo que me proporcionaram. Vocês foram mestres. Muito obrigado pela lembrança, pelo convite, pela oportunidade e pela confiança. Podem ter certeza que aprendi e evolui muito mais do que lhes entreguei. Foi uma honra fazer parte desse time”. frisou o alegretense.

Fotos: reprodução