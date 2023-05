Dicas importantes para evitar problemas ao comprar presente para as mães

O Dia das Mães está chegando e, com ele, a busca por presentes para homenagear essa pessoa tão especial. No entanto, é importante lembrar que, mesmo em momentos de celebração, os consumidores devem estar atentos e fazer valer seus direitos.

O Procon de Alegrete traz algumas dicas para ajudar nessa tarefa. Em primeiro lugar, a pesquisa de mercado é sempre a melhor opção antes de fazer uma compra, seja no comércio físico ou pela internet. Além disso, é fundamental exigir sempre o documento fiscal, o cupom fiscal, que comprova a relação de consumo e será necessário para reclamar, caso haja algum problema com o produto ou serviço.

No que diz respeito a presentes como perfumes e cosméticos, é importante observar atentamente a embalagem e verificar se todas as informações sobre o produto estão disponíveis em língua portuguesa. Isso inclui instruções de uso, características, registro no órgão competente, prazo de validade, composição, volume/quantidade, condições de armazenamento e identificação sobre o fabricante/importador.

Para quem pretende presentear com flores ou cestas de café da manhã, é recomendado questionar sobre taxa de entrega, tipos de embalagens e estilos de arranjo disponíveis, além de verificar previamente sobre o número de itens, tipo de produtos, marcas e complementos. Com tudo definido, peça por escrito o que foi combinado, incluindo data e horário de entrega, tipo de flores/cesta, valores e condições de pagamento.

No caso de presentes como calçados, roupas ou acessórios, é importante lembrar que a troca é uma cortesia da loja ou do fabricante e, por isso, é necessário acertar previamente com o lojista e pedir a garantia da troca por escrito, na etiqueta ou na própria nota fiscal. Verifique se a etiqueta contém informações como dados do fabricante, indicação do tamanho, composição do material e os cuidados com a conservação. Lembre-se que, de acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, as lojas só são obrigadas a trocar produtos que apresentarem vícios ou defeitos.

Por fim, é relevante que os consumidores estejam atentos aos preços e formas de pagamento. Todos os produtos devem ter o preço devidamente exposto e, em caso de divergência de preços para o mesmo produto no estabelecimento, o cliente sempre pagará o menor dentre eles. Quanto à forma de pagamento, as lojas podem adotar preços diferentes, em função do instrumento utilizado na transação e do prazo, mas as condições devem ser informadas em local e formato visíveis.

Com essas dicas, os consumidores poderão aproveitar o Dia das Mães com mais tranquilidade, sabendo que estão fazendo compras seguras e conscientes de seus direitos.