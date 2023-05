Músico de Alegrete lança canal no Youtube focado para o público infantil

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Tina e Lalo é um canal do Youtube focado no público infantil. São animações musicadas divertidas, criativas e educativas, pensadas especialmente para os pequeninos. Tina é uma menina muito criativa e emotiva, sempre procura estar perto dos amigos, assim como Lalo, que por sua vez é muito aventureiro e comilão. Completando a turminha temos a adorável Tuli, tão corajosa e amorosa, o super Dudu, incansável e divertido e o Gus, sempre leal e generoso.

O projeto e as composições (letra e música) são de Artur Neves Dariano, músico que nasceu em Porto Alegre, mas se criou em Alegrete e possui uma baita trajetória na 3ª Capital Farroupilha. Ele conta com a colaboração de outros artistas alegretense nas músicas “Um dia de Praia” e “Verdadeiros Amigos”, onde Mariana Jardim é co-autora. A gravação e produção musical foi pelas mãos de Guilherme Faraco de Freitas, quanto a mixagem e masterização ficou por conta da Fone Music,

Além disso, o projeto conta com a participação do maestro Adriano Duarte (teclado) e Matheus Schuch na bateria.

Na última quarta-feira (10), foram as estreias dos dois primeiros episódios, “Um dia de Praia” e “Viajando pelo Espaço”, 1ª Temporada da turminha, denominada como “Nosso Mundo”. No total, a primeira temporada terá 6 episódios, os dois já lançados, além dos seguintes: “Verdadeiros Amigos”, “Imitando os Animais”, “As Estações” e “Roquinho do Irmão”.

A Produção da Tina e Lalo informa que a 2ª Temporada, “Tina e Lalo em Aventuras” já está em fase de arranjo e gravações.

“Contamos com o apoio de todos os alegretenses para que este canal possa crescer muito e quem sabe, ter a mesma dimensão que Alegrete tem para o mundo, ou seja, imenso. Não deixe de entrar no Youtube e procurar por Tina e Lalo, fazer a inscrição, curtir e ativar o sininho”, sugere Artur.

Artur, é apaixonado pela música desde criança, muito influenciado pela família, avós, tios, tias, primos, todos cantavam e tocavam instrumentos. Em 1999, com a Banda Segredo de Estado comecei a levar o hobby mais a sério. Percorreu o Estado do RS com shows, que até hoje são lembrados pelos integrantes.

No ano de 2012, precisou alterar o nome da banda para Segredo Original, pois quando da gravação do DVD Tributo ao Rock no Centro Cultural de Alegrete, descobriram que o nome Segredo de Estado já era registrado.

Desde 1999, a Segredo é a sua família musical, seguem juntos até hoje, mesmo que os shows tenham diminuído de frequência, eles sempre procuram estar juntos fazendo música, e o projeto Tina e Lalo não poderia ser diferente, já tem a participação de alguns integrantes, e terá a participação de todos, adianta o músico.