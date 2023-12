Acidente na BR-377: roda de caminhão se solta e atinge Celta

Na manhã desta quarta-feira(6), um acidente envolvendo um caminhão e um Celta ocorreu a aproximadamente 12 km da cidade de Alegrete, na BR-377.

De acordo com informações fornecidas pela Patrulha Ambiental (PATRAM), que estava na rodovia, o acidente foi desencadeado quando uma roda do caminhão se desprendeu e colidiu com o carro. O veículo de passeio trafegava no sentido Manoel Viana a Alegrete, enquanto o caminhão seguia no sentido oposto.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionado e prontamente atendeu à ocorrência. Apesar do impacto, os ocupantes do Celta saíram ilesos, destacando a importância das medidas de segurança viária.