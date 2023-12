Nativa FM promove festa na véspera do feriado com Grupo Sorriso Lindo

Nesta quinta, a partir das 23h, no Clube Juventude, acontecerá a festa com o Grupo Sorriso Lindo. Em novembro, eles lançaram o clipe da música “Eu Ainda Te Amo”, que celebra o retorno do vocalista Maicon Pereira, um dos fundadores do grupo que estava com a banda Primeira Dama. A música já é uma das mais tocadas nas rádios.

Fundado em agosto de 2009, o grupo é uma referência no meio artístico do Sul. Com a grande aceitação do trabalho, tanto nos shows ao vivo nos bailes quanto nos CDs gravados, o Sorriso Lindo é considerado uma das maiores revelações musicais dos últimos tempos na região sul do Brasil.

O grupo lançou seu primeiro CD, intitulado “Desafio”, ainda em 2009, e a música “Primeira Dama” figurou entre as 150 mais executadas nas rádios do Brasil, segundo o site www.top51.com.br. Em 2019, ao completar 10 anos de carreira, o Sorriso Lindo gravou o primeiro DVD, reunindo músicas que se destacaram nos 10 CDs gravados.

Na Nativa FM Alegrete, o hit “Anjos Sem Asas” foi uma das mais executadas nos últimos tempos. Os passaportes ainda estão disponíveis na Kamana, Nativa e Mercado da Sogra. A hora do Sorriso Lindo fazer uma grande festa no Juventude está chegando. Os ingressos custam R$40 (Quarenta Reais), com mesas por R$180. Durante o horário comercial, a secretaria da rádio também disponibiliza ingressos. No feriado municipal de Nossa Senhora Imaculada Conceição, os ingressos podem ser adquiridos na hora, diretamente na bilheteria do clube, por um preço maior de R$50.

O Sorriso Lindo fez um baita show em São José no último dia 4. De lá partiu para Alegrete e depois daqui ruma para Cambará do Sul.

Fotos gentilmente cedidas para reportagem.