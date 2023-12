Exercício de apresentação da Reserva expira em janeiro no 12º BE

Nos primeiros 4 anos, a apresentação poderá ser feita via internet ou presencial. Já no último ano, a apresentação obrigatoriamente deverá ser presencial.

Aqueles reservistas que estiverem em um município diferente de onde prestaram o Serviço Militar deverão procurar a Junta do Serviço Militar ou qualquer Organização Militar. Em Alegrete, a apresentação é feita diretamente no 12º BE Cmb, das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia.

O cidadão reservista pode atualizar seus dados junto ao Serviço Militar no endereço para apresentação por meio eletrônico: www.exarnet.eb.mil.br, sendo o prazo final em 31 de janeiro de 2024, com exceção da quinta e última apresentação, que deve ser feita presencialmente em uma Organização Militar ou na Junta do Serviço Militar. A apresentação é obrigatória, e os faltosos serão considerados em débito com o Serviço Militar.