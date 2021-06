Acidentes no trevo da BR 290 envolvem três motociclistas e uma carroça

Compartilhe















Motociclista sofreu acidente na Br 290, km 583, em Alegrete. Próximo ao Trevo do Arco que também dá acesso ao bairro Piola.

Segundo relato da vítima aos PRFs, ele seguia no sentido crescente da rodovia quando avistou uma carroça sobre a pista de rolamento. Na tentativa de desviar, acabou caindo da motocicleta. A carroça acabou fugindo do local sem prestar socorro. O condutor da moto sofreu lesões na mão. Tudo indica que ele possa ter sofrido uma fratura.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência na noite de quinta-feira(2), por volta das 23h.

A vítima foi encaminhada à Santa Casa. Mais cedo, nas imediações do Trevo do Arco, poucos metros deste acidente um outro, grave, entre dois motociclistas foi registrado. Neste caso, os veículos ainda estavam na Avenida Assis Brasil, antes do Trevo de acesso à BR 290.