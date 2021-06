Homem é agredido e ameaçado de morte no bairro Airton Senna

Compartilhe















Por temer pela integridade, homem procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete.

Na segunda-feira(31), o indivíduo foi à DP depois de ser ameaçado de morte pelo acusado.

Conforme declarou no BO, ele foi atacado pelo seu desafeto que o ofendeu com palavras agressivas e foi alvo de várias pedras jogadas em sua direção. Além disso, de posse de uma faca, o indivíduo tentou esfaqueá-lo. Só não conseguiu porque foi impedido por um familiar que o orientou a parar com a tentativa de feri-lo com a faca. O fato ocorreu na Zona Leste, bairro Airton Senna, no início da tarde do último domingo(30).

A vítima descreveu que foi ameaçado de morte e tem receio por sua integridade física.