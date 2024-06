Matteus Amaral e Isabelle Nogueira são presentados com égua crioula em Alegrete

Matteus e sua namorada, também ex-BBB e terceira colocada na competição, Isabelle Nogueira, foram presenteados com uma égua crioula chamada Lustrosa da Santa Izabel. O animal foi doado pelo proprietário da estância, Luiz Aury Melchiades.

Durante sua participação no Big Brother Brasil, Matteus destacou o Rio Grande do Sul e a cidade de Alegrete, promovendo a cultura gaúcha e demonstrando seu conhecimento sobre as tradições da região. Sua paixão pelo cavalo crioulo foi reiterada em diversas ocasiões dentro do programa.

A doação da égua Lustrosa Santa Izabel foi motivada pelo reconhecimento ao papel de Matteus na disseminação da cultura gaúcha. Pedro Melchiades explicou que o presente foi uma forma de retribuir o carinho e a dedicação de Matteus à tradição gaúcha, além de atender a um desejo expresso por Isabelle em uma live.

Matteus, esteve com o animal, já que Isabelle, está em Parintins devido a compromissos profissionais, e visivelmente emocionado, agradeceu o gesto em nome dele e de sua namorada, expressando sua gratidão pela recepção calorosa e genuína. A égua simboliza o apreço da comunidade de Alegrete por tudo o que Matteus representou no BBB24 e reforça seu legado como promotor da cultura gaúcha.

A Estância Santa Izabel continua de portas abertas para receber Matteus e Isabelle, celebrando a conexão entre tradição e reconhecimento das boas ações que marcaram a trajetória do alegretense no reality show. No próximo mês, está prevista a vinda de Cunhã a Alegrete quando será realizada a entrega oficial ao casal. O casal Pedro Melchiades e Caroline Paz, assim como, o veterinário da Estância Mário Vaucher foram os responsáveis pela apresentação inicial do animal ao alegretense.