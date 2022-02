Adios Castelhano

Ele faleceu nesta manhã(11), após 20 dias hospitalizado,na UTI, da Santa Casa em decorrência de um AVC. Emanuella disse que há 26 anos Daniel chegou em Alegrete devido ao relacionamento com Maria Aparecida Bairros Machado – conhecida como Cica – da Floricultura Natureza.

No início, ele fazia e vendia espanadores, vendas como autônomo, e não falava português, porém, com o passar do tempo foi conhecendo, se aperfeiçoando no paisagismo e fez um curso na Espanha. A paixão pelo trabalho e toda força de vontade eram demonstrados em cada entrega.

Ele também foi responsável pela beleza nos Parques e espaços públicos da cidade. Na época da revitalização do Parque Rui Ramos, ainda no Governo Rubens Pillar, Daniel construiu a cascata entre tantas outras formosuras referentes ao paisagismo em Alegrete. A empresa ganhou a licitação daquele período.

“Ele foi nosso pai e era uma pessoa incrível. Deus está precisando de um paisagista top, pra deixar os jardins do céu ainda mais lindo. Obrigado por tudo. Descansa em paz.- disse Emanuella.

Daniel deixa esposa e quatro filhas, (três enteadas) Emanuella, Dircielli e Danielli e a filha de um outro relacionamento antes de vir para o Brasil – Johana. Ele era natural de Montevideu, capital e maior cidade do Uruguai.

“Castelhano” estava com 54 anos e era muito conhecido na cidade. Ele era proprietário da Floricultura Natureza, juntamente com a esposa Cica. Por onde passou deixou seu “rastro”, com uma beleza ímpar, entre jardins, espaços públicos, empresas e residências.

As últimas homenagens a Daniel Robert Mentaste Origuela, estão acontecendo a cargo da Funerária Santa Clara, na Avenida Liberdade 265,( em frente ao Hotel Alegrete). O sepultamento será neta sexta-feira (11), às 17h, no Cemitério Público Municipal de Alegrete.