Adolescente, de moto, provoca acidente na Bento Manoel

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com a Brigada Militar, o relato do condutor da Cross Fox foi de que o menor que pilotava a moto Honda, trafegava na rua Barão do Rio Branco leste/oeste.

Menor é apreendido em praça por desacato a policiais militares

No cruzamento com a rua Bento Manoel, o motociclista não parou na preferencial, avançou e chocou-se na lateral da Cross Fox. Com o impacto, sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Samu.

O motorista, 38 anos, que seguia centro/bairro na rua Bento Manoel, nada sofreu. A moto Honda está com licenciamento vencido e foi recolhida ao depósito do Detran.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência com apoio da Guarda Municipal e o registro foi realizado na Delegacia de Polícia de Alegrete. Os dois veículos tiveram avarias.