Adolescente desaparecido em Alegrete

Na tarde desta segunda-feira(20), Bia Lopes falou com a reportagem e descreveu o desespero da família pela falta de notícias do irmão. Gustavo Lopes dos Anjos tem 16 anos e saiu de casa, no bairro Nilo Soares Gonçalves, pela manhã para ir à escola. Ele esteve no educandário(Escola Lauro Dornelles), realizou uma prova e saiu do local por volta do meio-dia.

A irmã disse que esse horário a informação de conhecidos foi de que ele estaria perto do Centro Social Urbano. Já por volta da 1h, uma pessoa o visualizou perto da Estação Rodoviária. Depois disso, nenhuma outra pista sobre o paradeiro do adolescente foi encontrada.

Bia ressalta que ele tem celular, porém, deixou em casa. “Meu irmão nunca saiu de casa sem avisar, nunca ficou tanto tempo sem dar notícias. Estamos desesperados. Qualquer informação que possa nos auxiliar é bem vinda, pois já fomos em todos os locais possíveis e, até o momento, nada” – comentou.

Ele está vestindo uma regata preta, calça jeans azul e tênis preto. Bia estava na Delegacia de Polícia para fazer o registro.

Informações podem ser repassadas pelo fone 55 99725-8430, Brigada Militar(190) ou Polícia Civil (3422-4525).