Adolescente desaparecido é localizado pela Brigada Militar

O menor estava no Parque Ruy Ramos e foi localizado, na noite de ontem(20), pela Brigada Militar, segundo informações da irmã Bia Lopes.

Ela disse que Gustavo Lopes dos Anjos, de 16 anos, está bem e passou o dia caminhando pelas ruas da cidade. Bia não soube informar o motivo que ele agiu desta forma, mas agradece a todos que colaboram para que o irmão fosse localizado.

O desaparecimento:

Na tarde desta segunda-feira(20), Bia Lopes falou com a reportagem e descreveu o desespero da família pela falta de notícias do irmão. Gustavo Lopes dos Anjos tem 16 anos e saiu de casa, no bairro Nilo Soares Gonçalves, pela manhã para ir à escola. Ele esteve no educandário(Escola Lauro Dornelles), realizou uma prova e saiu do local por volta do meio-dia.

A irmã disse que esse horário a informação de conhecidos foi de que ele estaria perto do Centro Social Urbano. Já por volta da 1h, uma pessoa o visualizou perto da Estação Rodoviária. Depois disso, nenhuma outra pista sobre o paradeiro do adolescente tinha sido encontrada.