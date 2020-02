Adolescente é estuprada várias vezes pelo irmão, denuncia mãe à polícia

Na madrugada desta segunda-feira (17), a Brigada Militar atendeu uma ocorrência de estupro, na vila Sila, em Santana do Livramento.

Segundo informações extraoficiais, a vítima (13 anos), contou para a mãe por não aguentar mais manter relações sexuais forçada com o irmão (36 anos). No domingo (16), a situação passou dos limites, pois a vítima teria sido estuprada várias vezes no mesmo dia. Esta sequência de relações forçadas pelo agressor a levou ao desespero e a contar para a mãe. A progenitora trabalha todo dia e os abusos aconteciam quando ela saia de casa. O acusado ameaçava a irmã de morte e dizia que também mataria a mãe, por esse motivo a adolescente ficava com medo de falar sobre os abusos.

O caso foi parar na DPPA de Santana do Livramento, onde foi feito o registro após a denuncia da mãe. A adolescente vai passar por exames da perícia e o caso será investigado pela Policia Civil.

Outra informação extraoficiais que chegou até a equipe do Sentinela 24H, seria que o autor do crime, que não se encontra mais em casa, estaria de mudança para Montevidéu, pois foi feita a medida protetiva da família e ele não poderá se aproximar da mãe e irmã.

Fonte: Sentinela 24h