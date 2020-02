Acidente entre moto e caminhonete deixa casal ferido na Avenida Doutor Lauro Dorneles

O motociclista, de 41 anos, foi socorrido pelo Samu e encaminhado à Santa Casa. A carona, também, foi encaminhada ao hospital. Ambos passam por exames. Eles sofreram escoriações e lesões.

De acordo com a Brigada Militar, os dois veículos trafegavam em sentido contrário na Avenida Doutor Lauro Dorneles, Centro. No cruzamento com a rua Vasco Alves, a motorista da S10, de 42 anos, fez a conversão à esquerda quando foi abalroada pelo motociclista que estava na preferencial. No momento do acidente estava chovendo.

O piloto da moto ficou no solo até a chegada da ambulância. Os dois veículos tiveram avarias. A Guarda Municipal foi a primeira a chegar no local. O acidente foi atendido pela Brigada Militar. O médico Glênio Bolsson estava saindo da clínica e também foi ao local para prestar os primeiros atendimentos à vítima.

O acidente foi por volta do meio-dia desta segunda-feira(17).