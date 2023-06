Adolescente que sonha ser policial é recebida pela Delegada Fernanda Mendonça

Share on Email

O contato inicial da adolescente foi feito com o PAT devido ao seu sonho de ter a oportunidade de conversar com uma policial civil, com o intuito de se inspirar e conhecer mais sobre a profissão de delegada, que é o seu objetivo futuro.

No encontro, ficou evidente o encanto, a alegria e a determinação de Josiele. Ela fez questionamentos à delegada e demonstrou ter uma grande noção do caminho que terá que trilhar para alcançar seu objetivo.

Josiele reside há mais de oito anos com sua mãe e seus irmãos no bairro Ulisses Guimarães, na Zona Leste. Sua mãe, alegretense, também conversou com a policial, expressando o orgulho em ver o desejo da filha e afirmando que continuará a incentivá-la.

Apesar de enfrentar algumas dificuldades familiares e outras questões pessoais que poderiam desviar um pouco o foco da jovem rumo à sua carreira como delegada, Josiele está muito confiante. Ela recebeu diversas dicas e incentivos da Delegada Fernanda, que atua com muito êxito há quase dois anos em Alegrete, tendo assumido primeiramente a 1ª Delegacia de Polícia e, posteriormente, a DPPA (Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento) do município.

Uma das perguntas feitas por Josiele foi se houve alguma situação que tenha impactado a policial, qual o momento mais marcante até o momento. Fernanda mencionou crimes contra crianças e adolescentes, homicídios, entre outros casos difíceis. Ela acrescentou que o trabalho é diário e incessante, sempre buscando ouvir todos os lados e buscar a verdade, além de estar preparada para se frustrar, pois nem tudo pode ser resolvido apenas pela Delegacia. Existem outras esferas envolvidas.

A delegada encerrou a conversa mostrando alguns espaços, incluindo as celas e citando que a profissão de delegada é algo para o qual a pessoa nasce vocacionada. Ela acrescentou que Josiele não deve desistir e colocou-se à disposição para auxiliá-la em sua jornada.

Josiele contou que, aos 10 anos de idade, sonhava em ser uma policial militar. Porém, aos 15 anos, ao acompanhar o PAT e ver o nome da Delegada Fernanda em destaque, surgiu o desejo de conhecê-la e a certeza de que seu caminho é tornar-se uma policial civil. Ela mencionou todos os passos que precisará seguir, conforme orientação da delegada. A conversa foi extremamente produtiva e teve um final muito feliz para a jovem.

Esse momento mágico na Delegacia de Polícia de Alegrete certamente ficará marcado na vida de Josiele, reforçando sua determinação em perseguir seu sonho de se tornar uma delegada. Com o apoio da Delegada Fernanda Mendonça e sua própria determinação, ela está no caminho certo para alcançar seus objetivos e fazer a diferença no sistema de justiça.