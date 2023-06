Família extremamente carente necessita de ajuda urgente

Share on Email

A vida da família Grangeiro Silva, residente em Alegrete, sofreu uma reviravolta no último dia 17 de junho, quando Jonas Grangeiro Silva, um autônomo de 43 anos, sofreu um acidente de moto. O impacto com um carro resultou em uma fratura na perna esquerda, deixando-o impossibilitado de trabalhar temporariamente. Essa situação trouxe preocupação e desafios para Jonas, sua esposa Lucélia do Amaral Jaques, sua filha adolescente Jhennyfer Karoline César Grangeiro e seu bebê de um mês, Dierick Jaques Grangeiro.

A família reside de forma improvisada em três peças, o que já representa uma dificuldade em si. Além disso, enfrentam uma série de necessidades urgentes. O pagamento da água, por exemplo, se tornou um obstáculo, uma vez que a conta da Corsan superou a marca de mil reais, pois isso foi o custo de toda a ligação e atualmente está parcelada na companhia. Jonas mencionou que está sem roupas de frio, já que é um homem grande e, atualmente, todo o dinheiro que conseguia era destinado à compra de leite para o bebê, especificamente o Aptamil Premium, bem como para a alimentação de todos os membros da família.

Outra preocupação é o frio intenso que assola a região, uma vez que a casa onde moram é extremamente gelada. Eles estão em busca de um aquecedor para amenizar essa condição desconfortável. Ademais, após três meses de residência no local, ainda não foi possível instalar o banheiro, pois dependem da instalação do esgoto.

A família expressa gratidão pela assistência recebida da motorista que provocou o acidente, que auxiliou com os medicamentos necessários. Entretanto, a renda diária proveniente do trabalho de Jonas era fundamental para o sustento da família, e a impossibilidade de trabalhar tem gerado desespero e angústia.

Desta forma, qualquer ajuda é bem-vinda. Jonas destaca que, caso alguém deseje ajudar ou mesmo visitar a família para verificar de perto a situação em que se encontram, eles ficarão gratos. O endereço da residência é rua Lendas do Jarau, número 28, no bairro Nilo Soares Gonçalves, em Alegrete. Para entrar em contato, é possível ligar para o telefone 55 99988-9052.

A solidariedade e o apoio da comunidade são essenciais nesse momento difícil para a família Grangeiro Silva. Toda ajuda será fundamental para ajudá-los a superar essa fase e retomar sua estabilidade financeira e bem-estar.

Na manhã de sexta-feira(16), quando ocorreu o acidente, Jonas estava a caminho de um trabalho com um vizinho. Ambos sofreram fraturas e estavam atuando em uma obra. Eles trabalham com serviços gerais.