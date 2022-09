Adquira os melhores planos de internet com Fronteira Internet

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Fronteira Internet é uma empresa que conquistou seu espaço no mercado. Na fronteira oeste já são milhares de clientes residenciais e empresariais e, a partir dessa afirmativa é possível comprovar a satisfação em todos os serviços.



Através da direção e equipe de colaboradores buscam oferecer o melhor provedor com internet 100% Fibra Óptica, conexão estável e ultra veloz, SEM SURPRESAS, com suporte técnico presencial, atendimento aos clientes com uma central de atendimento 0800 001 5520 e equipe técnica qualificada.



Navegue num mundo de oportunidade com Fronteira Internet!

• Planos de 150 MB – R$ 89,90;

• Planos de 300 MB – R$ 99,90;

• Planos de 400 MB – R$ 129,90;

• Planos de 500 MB – R$ 149,90;

• Planos de 750 MB – R$ 199,90;

Adquira os planos de internet da Fronteira Internet e pague a 1º mensalidade somente no dia 10 de novembro. Aproveite!

Para obter mais informações sobre os planos e serviços ligue: 55 3421 3642 ou se preferir chame pelo Whats: 55 9 84467427 e 55 9 84464523.

Em Alegrete:

Av. Assis Brasil, n° 303 – Centro;

Av. Tiaraju, n° 521 – Sala 04 – Zona leste.

Fronteira Internet, 100% fibra óptica!

Aline M. Kunz