Advogado de Passo Fundo é suspeito de desviar R$ 4 milhões de clientes

O advogado já representou e representa, em várias cidades do estado, ex-acionistas que entraram na Justiça contra a Companhia Riograndense de Telecomunicações (CRT). Segundo o delegado Diogo Ferreira, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a estimativa é de que o suspeito tenha ficado de forma indevida com parte do dinheiro dos clientes.