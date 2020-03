Tenente da BM salva bebê engasgado com leite em Canela

Um homem que passava de carro na frente da casa do casal ouviu o chamado e parou para ajudar. “A gente nem conhecia ele, mas ele nos ajudou e nos levou até a Brigada”, conta a mãe.

O tenente Jeferson Zanini relata que ouviu buzinas na frente do quartel e foi verificar. “Vi um homem e uma mulher com uma criança de colo pedindo ajuda. O bebê estava sem sinais de respiração”, diz. “De imediato, peguei a criança e realizei o procedimento para desobstruir as vias aéreas, a qual estava sem movimentos”, completa.