Afonso Motta assume Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados

O deputado federal Afonso Motta (PDT/RS) foi eleito, presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados. Entre os objetivos da Comissão estão a análise de projetos referentes aos trabalhadores urbanos e rurais, aos servidores públicos federais e às matérias atinentes à Administração Pública.

Afonso Motta já foi líder da Bancada do PDT na Câmara e, atualmente, é o 1º vice líder do partido e presidente da Frente Parlamentar da Indústria Química. Pelo segundo ano consecutivo foi escolhido pelo DIAP entre os 100 parlamentares de mais destaque na Casa devido sua capacidade de articulação. Em seu segundo mandato, Afonso Motta afirma que os trabalhos na Comissão serão pautados pelo diálogo com as mais diversas categorias de trabalhadores, servidores públicos e setor produtivo. “Esse será um grande desafio principalmente em função da pandemia e da grave crise que o país vive, com índices de desemprego alarmantes. Essa Comissão tem um valor simbólico importante para o nosso partido, o PDT, que tem como berço o trabalhismo e a defesa da causa dos trabalhadores, buscando a harmonia entre o capital e o trabalho, como seguidor de Alberto Pasqualini, grande pensador trabalhista”, disse.

Vera Soares Pedroso