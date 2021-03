Agência do INSS foi arrombada em Alegrete

Compartilhe















Agência do INSS de Alegrete foi arrombada. Na madrugada da última segunda-feira(22), a gerente local, foi informada pelo vigilante e responsável pelo sistema de monitoramento que um vidro tinha sido quebrado e havia sangue no interior da agência.

A responsável foi à agência e constatou o furto de uma sacola com várias roupas novas, que eram de sua propriedade, assim como, de uma jarra elétrica da marca Britânia.

Foi constatado que vidros das janelas laterais tinham sido quebrados e o sangue deve ser do autor do arrombamento. Embora haja alarme na agência, naquela madrugada ele não acionou, segundo consta no registro. A gerente disse que não há sistema de videomonitoramento no local.