Agência do IPE fechou em Alegrete

A agência do IPE de Alegrete fechou, em definitivo, e deixou de prestar muitos serviços direto aqui na cidade.

Fechadas desde o início da pandemia de Covid-19, as agências do IPE localizadas no interior do Estado estão sendo fechadas em definitivo.

Mesmo sendo tudo online é sabido que muitos segurados ainda tem dificuldades de acessar os serviços, comentou o gerente Anélio Sanchonete que vinha atendendo as pessoas presencial, mesmo contra a vontade da direção do Instituto.

IPE de Alegrete

Ele relata o desespero das pessoas como de uma senhora que ligou para sua casa chorando que o marido havia infartado e estava na Santa Casa e ela não sabia a senha do IPE. Ele saiu de casa, num sábado as 21h, e veio até a agência para ajudar esta família.

Na agência, serviços como ressarcir anestesia e incluir filho e netos no IPE demora menos de cinco minutos, informa Sanchotene. Já pelo site ele não soube dizer o tempo que leva para as pessoas conseguirem acessar esses serviços.

Aqui em Alegrete vão ficar dois servidores trabalhando na Comprev e, por enquanto, atendendo de casa.

A alegação, conforme Anélio é de que e o Estado pagava muito em aluguel e outros gastos para manter as agências do interior. Mas questionou, a época há mais de seis meses, de que agência de Alegrete não paga aluguel e mesmo assim hoje a cidade não tem mais o local que atendia, em salas do antigo Fórum, na Praça Getúlio Vargas.

Os trabalhos, a partir desta decisão, passarão a ser realizados através de teletrabalho, com esporádicas idas ao local de trabalho (Porto Alegre). Em caso de inadequação ao teletrabalho ou determinação da chefia imediata, o servidor será convocado para trabalhar presencialmente.